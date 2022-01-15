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    New York borsası karışık seyirle kapandı

    New York borsası, gelen verilerin ışığında haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
    • AA
    • 15.01.2022 - 09:19
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    New York borsası karışık seyirle kapandı

    ABD'de Fed'in politika faizini artırma refleksi içinde olmasının da etkisiyle New York borsasının kapanışında Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,56 azalarak 35.911,81 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artarak 4.662,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 artışla 14.893,8 puana çıktı.

    ENDEKSLER KAPANIŞTA KARIŞIK SEYRETTİ

    ABD'li bankaların karışık gelen dördüncü çeyrek finansal sonuçları sonrası güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışta karışık bir seyir izledi.

    Ülkenin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 azalırken, Citigroup'un net karı yüzde 26'lı düşüş kaydetti.

    Wells Fargo'nun net karı ise aynı dönemde yüzde 86 arttı. Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azalarak 10 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.

    New York borsası karışık seyirle kapandı #1

    ABD'DE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

    Ayrıca, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, koronavirüs salgınında Omicron varyantı ve yükselen enflasyon endişelerinin etkisiyle ocakta aylık 1,8 puan azalışla 68,8 değerine geriledi.

    Ülkede sanayi üretimi de geçen ay piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,1'lik düşüş gösterdi.


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