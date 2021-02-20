New York borsası karışık seyirle kapanışı yaptı

New York borsası karışık seyirle kapanışı yaptı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksinin, 31.494,78 puan ile yatay bir seyir izlediği gözlemlendi.

New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,20 azalışla 3.905,95 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 yükselişle 13.874,46 puana çıktı.

ENDEKSLER CUMA GÜNÜNE İYİ BAŞLAMIŞTI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ekonomik destek paketine ilişkin açıklamalarının ardından cuma gününe yükselişle başlayan endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi.

“GELECEK BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE PAKETİN YASALAŞMASINDA İLERLEME GÖREBİLİRİZ”

Yellen, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine yönelik büyük bir ekonomik destek paketinin geçirilmesinin önemini yineleyerek, "Gelecek birkaç hafta içinde bu paketin yasalaşmasında ilerleme görmeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

DESTEK PAKETİNİ GEÇİRMEYE ÇALIŞILIYOR

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Temsilciler Meclisinin şubat ayı sonundan önce 1 trilyon 900 milyar dolarlık destek paketini geçirmeye çalışacağını söylemişti.