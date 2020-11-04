Dolar
8.4929
0.9713%
Euro
9.9026
0.6218%
Altın
1889.64
-0.8682%
Borsa
1158.34
0.663%
G. Altın
516.775
0.3559%
Bitcoin
116217.21
0.2416%
EXEN Coin
12.06
4.68%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    New York borsası seçim gününü yükselerek tamamladı

    ABD'deki seçim heyecanı piyasaları da sardı.
    • AA
    • 04.11.2020 - 08:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    New York borsası seçim gününü yükselerek tamamladı

    ABD'nin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri devam ederken, New York borsası günü "ralli yaparak" bitirdi.

    ENDEKSLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

    Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,05 artışla 27.477,40 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,73 artarak 3.367,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,85 kazançla 11,160,57 puana çıktı.

    SEÇİMLERİN BORSA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

    ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alıyor.

    New York borsası seçim gününü yükselerek tamamladı #1

    SEÇİM SONUÇLARI BU GECE NETLEŞEBİLİR

    Koronavirüs salgını nedeniyle postayla oy kullananların sayısının fazlalığı ve posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar nedeniyle seçim sonuçlarının bu gece netleşmeyebileceği belirtiliyor.

    ABD’DEKİ FABRİKA SİPARİŞLERİ AÇIKLANDI

    Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri, eylülde yüzde 1,1 artışla 475 milyar dolara çıkarak piyasa beklentisinin biraz üzerinde yükseliş gösterdi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir