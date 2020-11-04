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- New York borsası seçim gününü yükselerek tamamladı
New York borsası seçim gününü yükselerek tamamladı
- AA
- 04.11.2020 - 08:15
ABD'nin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri devam ederken, New York borsası günü "ralli yaparak" bitirdi.
ENDEKSLER YÜKSELİŞE GEÇTİ
Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,05 artışla 27.477,40 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,73 artarak 3.367,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,85 kazançla 11,160,57 puana çıktı.
SEÇİMLERİN BORSA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alıyor.
SEÇİM SONUÇLARI BU GECE NETLEŞEBİLİR
Koronavirüs salgını nedeniyle postayla oy kullananların sayısının fazlalığı ve posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar nedeniyle seçim sonuçlarının bu gece netleşmeyebileceği belirtiliyor.
ABD’DEKİ FABRİKA SİPARİŞLERİ AÇIKLANDI
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri, eylülde yüzde 1,1 artışla 475 milyar dolara çıkarak piyasa beklentisinin biraz üzerinde yükseliş gösterdi.