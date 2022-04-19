New York borsası tahvil faizlerinin izinde düşüşe geçti

New York borsasında Dow Jones endeksi, haftanın ilk işlem gününde kapanışta yüzde 0,11 azalarak 34.411,69 puana geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,88 ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, kapanışta yüzde 2,86 seviyelerinde seyretti.

ABD'de tahvil faizlerindeki devam eden yükseliş endekslerdeki negatif seyirde etkili olmasından kaynaklı olarak, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 4.391,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kayıpla 13.332,36 puana indi.

Dünyadaki enflasyonist baskı var

ABD Merkez Bankasının (Fed) şahinleşen tutumu ve Çin'de devam eden koronavirüs salgınının dünyadaki enflasyonist baskıyı artırabileceği endişesiyle tahvil piyasalarındaki satıcılı seyir yeni haftaya da taşındı.

Rusya-Ukrayna savaşının kötüleşmesi ABD'nin para politikasını etkileyecek

Fed yetkililerinin açıklamaları piyasaların odağındaki yerini korurken St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in resesyona girmeden enflasyonu kontrol edebileceğine işaret ederek, Ukrayna'daki savaşın ise kötüleşmesi halinde ABD'nin para politikasını etkileyebileceğini aktardı.

Brent petrolün varili 112 dolara çıktı

Petrol fiyatları ise küresel piyasalarda artan arz endişeleriyle yükseliş eğilimini korurken, Brent petrolün varil fiyatı 112 dolara yükseldi, Batı Teksas türü ham petrolün varili 106 dolardan işlem gördü.