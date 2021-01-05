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    New York borsası yılın ilk iş gününde düşüşle kapandı

    Koronavirüs yardım paketinin çok tartışıldığı aralık ayını geride bırakan ABD'de New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
    • AA
    • 05.01.2021 - 08:38
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 09:35
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    New York borsası yılın ilk iş gününde düşüşle kapandı

    New York borsasında kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,25 düşüşle 30.223,89 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,45 kayıpla 3.701,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 azalışla 12.698,45 puana indi.

    KORONAVİRÜS VAKALARI ARTINCA

    Endekslerdeki negatif seyirde, koronavirüs vakalarındaki artış ve Georgia'da 5 Ocak'ta yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine ilişkin endişeler etkili oldu.

    New York borsası yılın ilk iş gününde düşüşle kapandı #1

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