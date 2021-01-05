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- New York borsası yılın ilk iş gününde düşüşle kapandı
New York borsası yılın ilk iş gününde düşüşle kapandı
Koronavirüs yardım paketinin çok tartışıldığı aralık ayını geride bırakan ABD'de New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
- AA
- 05.01.2021 - 08:38
- Güncelleme : 05.01.2021 - 09:35
New York borsasında kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,25 düşüşle 30.223,89 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,45 kayıpla 3.701,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 azalışla 12.698,45 puana indi.
KORONAVİRÜS VAKALARI ARTINCA
Endekslerdeki negatif seyirde, koronavirüs vakalarındaki artış ve Georgia'da 5 Ocak'ta yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine ilişkin endişeler etkili oldu.