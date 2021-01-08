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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

ABD'de New York borsası, sosyal olaylar ve açıklanan verilerdeki yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.