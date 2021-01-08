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    New York borsası yükselişle açıldı

    ABD'de New York borsası, sosyal olaylar ve açıklanan verilerdeki yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
    • AA
    • 08.01.2021 - 17:54
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    New York borsası yükselişle açıldı

    ABD'de yaşanan toplumsal olaylan borsasını olumusuz etkilemedi. Koronavirüse karşı destek niteliğindeki paketin verilecek olması tak bayşına piyasaları rahatlamaya yetiyor.

    AÇILIŞTA YÜZDE 0,29 ARTIŞ

    York borsasının açılışına Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 artışla 31.132,25 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 3.819,16 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 artarak 13.148,81 puandan işlem görmeye başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı #1

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