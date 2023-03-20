New York Community Bankası, Signature Bank'ı satın alıyor ABD'de iflas ederek, küresel piyasaları dalgalandıran kripto para ve altının değerlenmesine yok açan bankalardan birisi olan Signature Bank'ın yaşatılması ile ilgili bir karar verildi. Verilen kararla bankanın müşterilerinin varlıkları korunmuş olacak.

New York Community Bankasının iştiraki iflas eden Signature Bank'ı satın alma konusunda anlaştığını duyurdu.

Duyuruyu ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) yaptı.

Bankasının şubeleri faaliyetine devam edecek

FDIC'den söz konusu anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, Signature Bank'ın 40 eski şubesinin pazartesi gününden itibaren New York Community Bankasının yüzde 100 iştiraki olduğu Flagstar Bank'ın bünyesinde faaliyet göstereceği ifade edildi.

Eski mudiler otomatik devam edecek

Dijital bankacılık işiyle ilgili mevduat sahipleri dışındaki Signature Bank mudilerinin otomatik olarak devralan kurumun mudileri olacağı kaydedildi.

Sigortalanmaya devam

Flagstar Bank tarafından üstlenilen tüm mevduatların limitler dahilinde FDIC tarafından sigortalanmaya devam edileceği aktarıldı.

Dijital bankacılık işiyle ilişkili olan müşterilere yönelik uygulama

Açıklamada, Flagstar Bank'ın teklifinin, Signature Bank'ın dijital bankacılık işiyle ilgili yaklaşık 4 milyar dolarlık mevduatı içermediğine işaret edilerek, FDIC'nin, bu mevduatları doğrudan hesapları dijital bankacılık işiyle ilişkili olan müşterilere sağlayacağı bildirildi.

38,4 milyar dolarlık varlık satın alınıyor

Geçen yıl sonu itibarıyla iflas eden Signature Bank'ın 88,6 milyar dolar mevduatı ve 110,4 milyar dolar toplam varlığı bulunduğu anımsatılan açıklamada, anlaşmaya konu işleminin 2,7 milyar dolar indirimle satın alınan 12,9 milyar dolarlık krediler dahil olmak üzere, Signature Bank'ın yaklaşık 38,4 milyar dolarlık varlığının satın alınmasını içerdiği kaydedildi.

Kayyum

Açıklamada, yaklaşık 60 milyar dolarlık kredinin, FDIC tarafından daha sonra elden çıkarılmak üzere kayyumda kalacağı belirtildi.