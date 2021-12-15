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- New York Fed imalat endeksi aralıkta artışa geçti
New York Fed imalat endeksi aralıkta artışa geçti
New York Fed'in aralık ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayınlandı. Fed New York Şubesi imalat endeksi, aralıkta 31,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
- AA
- 15.12.2021 - 17:40
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksinin aralık ayında 31,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ülke ekonomisi için olumlu sinyaller verdi.
İMALAT ENDEKSİ ARALIKTA 1 PUAN ARTTI
New York Fed'in aralık imalat endeksi raporuna göre, imalat endeksi, aralıkta 1 puan artarak 31,9'a çıktı. Beklentileri geride bırakan verinin, 25 değerini alacağı öngörülüyordu.
YENİ SİPARİŞ ENDEKSİ 1,7 PUAN AZALIYOR
Yeni sipariş endeksi, aralıkta 1,7 puan azalarak 27,1 değerine, sevkiyat endeksi de 1,1 puan düşüşle 27,1'e geriledi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 36,9'dan 36,4'e indi.
Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.