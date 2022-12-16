New York Fed imalat endeksi düşüşte

New York Fed imalat endeksinin, aralıkta beklenenden fazla düştüğü açıklandı.

ABD'den imalat sektöründe piyasa beklentilerinin üzerinde daralma olduğuna işaret eden bir veri yayınlandı.

New York ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayınlandı. ve buna göre Fed New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, aralıkta 15,7 puan azalarak eksi 11,2 değerine geriledi.

Beklenti eksi 1 idi

Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşüş kaydeden ve imalat sektöründeki daralmaya işaret eden verinin, eksi 1 değerini alması öngörülüyordu.

Endeks, kasım ayında 4,5 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi aralıkta 0,3 puan azaldı

Yeni sipariş endeksi aralıkta 0,3 puan azalışla eksi 3,6 değerine, sevkiyat endeksi de 2,7 puan azalarak 5,3 değerine geriledi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise eksi 6,1'den 6,3 değerine çıktı.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de daralmaya işaret etti

Öte yandan, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla 6 puan artarak eksi 13,8'e tırmanmasına karşın sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Art arda 4 aydır negatif değer alan endeksin, bu dönemde eksi 10 değerinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İstihdam endeksi 7,1 puan geriledi

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 9 puan azalarak eksi 25,8 ile Nisan 2020'den bu yana en düşük değere gerilerken, sevkiyat endeksi 13 puan düşerek eksi 6,2'ye indi. İstihdam endeksi de 7,1 puan azalarak eksi 1,8 ile Haziran 2020'den bu yana ilk kez negatif bir değerde gerçekleşti.