New York Fed imalat endeksi sert düştü

ABD'nin ekonomik verileri tüm dünyanın odağındayken New York imalat endeksinin ağustosta sert düştüğü haberi geldi. Küresel ekonomileri etkileyeceği düşünülen veri eksi 31,3 değerini aldı.

New York ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ağustos ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayınlandı.

ABD enflasyonundaki yükseklik ve ABD, Fed'in faiz artışının etkileri tartışılırken imalat endeksindeki düşüş ekonomik daralmanın bir adımı olarak yorumlanıyor.

Açıklanan veri sektörde daralmanın ayak sesleri

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ağustosta eksi 31,3 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralma olduğuna işaret etti.

Endeks 42,4 puan azaldı

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ağustosta 42,4 puan azalarak eksi 31,3 değerine düştü.

Bu dönemde beklentilerin aksine imalat sektöründe daralma yaşandığına işaret eden verinin 5,5 değerini alması öngörülüyordu.

Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen endeks, temmuz ayında 11,1 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi ağustosta 35,8 puan azalarak eksi 29,6 değerine ve sevkiyat endeksi 49,4 puan azalışla eksi 24,1 değerine geriledi.

Gelecek öngörüleri yayınlandı

AA'nın haberine göre, gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise eksi 6,2'den 2,1'e çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.