Petrol
93.11
-5.13%
Euro
18.322
-0.43%
Dolar
17.962
0.17%
Altın
1.026
-1.26%
Borsa
2856
-0.27%
Bitcoin
435.915
-1.27%
BTXN Coin
6.41
-0.77%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    New York Fed imalat endeksi sert düştü

    ABD'nin ekonomik verileri tüm dünyanın odağındayken New York imalat endeksinin ağustosta sert düştüğü haberi geldi. Küresel ekonomileri etkileyeceği düşünülen veri eksi 31,3 değerini aldı.
    • 15.08.2022 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    New York Fed imalat endeksi sert düştü

    New York ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ağustos ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayınlandı.

    ABD enflasyonundaki yükseklik ve ABD, Fed'in faiz artışının etkileri tartışılırken imalat endeksindeki düşüş ekonomik daralmanın bir adımı olarak yorumlanıyor.

    Açıklanan veri sektörde daralmanın ayak sesleri

    ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ağustosta eksi 31,3 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralma olduğuna işaret etti.

    Endeks 42,4 puan azaldı

    New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ağustosta 42,4 puan azalarak eksi 31,3 değerine düştü.

    Bu dönemde beklentilerin aksine imalat sektöründe daralma yaşandığına işaret eden verinin 5,5 değerini alması öngörülüyordu.

    Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen endeks, temmuz ayında 11,1 değerinde gerçekleşmişti.

    Yeni sipariş endeksi ağustosta 35,8 puan azalarak eksi 29,6 değerine ve sevkiyat endeksi 49,4 puan azalışla eksi 24,1 değerine geriledi.

    Fed

    Gelecek öngörüleri yayınlandı

    AA'nın haberine göre, gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise eksi 6,2'den 2,1'e çıktı.

    Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.


    İlginizi Çekebilir

    Kazımcan Karataş: Umarım gelecek hafta telafi ederiz
    Futbol

    Kazımcan Karataş: Umarım gelecek hafta telafi ederiz

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Hamza Dağ: AK Parti Türkiye’dir, milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz
    Gündem

    Hamza Dağ: AK Parti Türkiye’dir, milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz

    Görüş Bildir