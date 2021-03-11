New York'taki restoranların iç mekanlarının müşteri kapasitesi yüzde 50'ye çıkıyor

New York'taki restoranların iç mekanlarının 19 Mart'tan itibaren kapasite kullanımını yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarıldığı açıklandı.

New York'ta, koronavirüs salgını nedeniyle ilk defa 12 Mart 2020'de iç mekan kapasitesinde yüzde 50 kısıtlamaya gidilmiş, restoran işletmeleri yıl boyunca salgın rakamlarıyla doğru orantılı olarak, iç mekanların tamamen kapatıldığı, sadece paket servisine izin verildiği dönemler yaşamıştı.

Koronavirüs vakalarının tekrar artmasıyla 11 Aralık 2020'de restoranların iç mekanlarının kullanımı yasaklanmış, 14 Şubat'tan itibaren ise yüzde 25 kapasiteyle yeniden başlamıştı.

KAPASİTE YÜZDE 25’TEN YÜZDE 50’YE ÇIKTI

ABD'nin New York şehrinde, koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 25'i kullanılan restoranların iç mekan kapasitesinin, 19 Mart'tan itibaren yüzde 50'ye çıkarılacağı belirtildi.

RESTORANLARLA BİRLİKTE SPOR SALONLARI VE EĞLENCE YERLERİNİ DE KAPSAYACAK

New York Valiliği tarafından yapılan açıklamada, restoranların iç mekanlarında yüzde 50 kapasiteye geçilmesinin şehirdeki spor salonları, gazino ve diğer benzeri iş yerlerini de kapsayacağı kaydedildi.

BANLİYÖLERDEKİ RESTORANLARIN KAPASİTESİ YÜZDE 75 OLUYOR

New York şehri dışında bulunan ve yüzde 50 sınırlama ile çalışan banliyölerdeki restoranların ise 19 Mart'tan sonra iç kullanımının yüzde 75 kapasiteye çıkabileceği ifade edildi.