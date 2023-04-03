NGS Akkuyu'nun ilk ünitesi bu yıl hizmete geçecek Akkuyu NGS'nin Mersin'de yapımı devam ediyor. Her aşaması heyecanla izlenen inşaatın ilk ünitesinin 2023'ün sonunda tamamlanması bekleniyor.

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Enerji alanında önemli bir girişim olan Akkuyu nükleer santrali (NGS) tamamlandığında Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak.

Akkuyu NGS, 27 Nisan'da ilk taze nükleer yakıtı tesis sahasına teslim ederek, resmen nükleer enerji tesisi olacak.

İlk ünite Cumhuriyet'in 100. yılında faaliyete geçecek

Böylelikle tesisin ilk ünitesinin, ulusun Cumhuriyet'in 100. yılını anacağı bu yıl faaliyete geçmesi planlanıyor.

Santralinin ilk ünitesi olan Akkuyu işletmeye alınacak

Türkiye'nin ilk nükleer santralinin ilk ünitesi olan Akkuyu'nun temeli atıldıktan 5 yıl sonra, ülke şimdi işletmeye almak için gün sayıyor.

Diğer üç ünite 2026'nın sonunda

Kalan üç ünite, 2026 yılı sonuna kadar yılda bir oranında faaliyete geçecek.

Tamamlandığında, tesis toplam kurulu gücü 4.800 megavat olan dört adet VVER-1200 güç reaktörüne sahip olacak.

Elektrik tüketiminin yüzde 10'u

Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek ve ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak.

20 yıl daha uzatılarak tahmini 60 yıl hizmet ömrüne sahip olacak olan baz yük tesisi, günün her saati karbonsuz enerji üretecek.

4 bin kişilik istihdam

Santralin tam olarak faaliyete geçmesinin ardından yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Aşamaları

Türkiye ile Rusya arasında Mayıs 2010'da Mersin ilinde yer alan santral için hükümetler arası anlaşma imzalandı. Tesisin temel atma töreni 3 Nisan 2018'de yapıldı ve ardından ilk ünitenin inşaatına başlandı.

İkinci ünitenin inşaatına 8 Nisan 2020'de başlandı, üçüncü ünitenin ilk parti betonu ise 10 Mart 2021'de döküldü.

Dünyanın en büyük NGS şantiyelerinden biri

Dünyanın en büyük NGS şantiyelerinden biri olarak kabul edilen saha, 21 Temmuz 2022'de dördüncü ve son ünitenin temeli atıldığında en yüksek inşaat aşamasına girdi.