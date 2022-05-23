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    Niğde Bor-2 güneş enerji santralinin sözleşmesi imzalandı

    Dünya fosil enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyorken, Türkiye'de de bu konuda önemli bir ihaleye imza atıldı.
    • 23.05.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:20
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    Niğde Bor-2 güneş enerji santralinin sözleşmesi imzalandı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisine dayalı kapasitelerinin artırılması için açtığı ihaleyi kazanan firmayla Niğde Bor-2 güneş enerji santralinin sözleşmesi imzaladı.

    İhaleyi Denizli firması aldı

    Bakanlığın güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) tahsisine ilişkin açtığı YEKA Güneş Enerji Santrali (GES) - 4 Niğde Bor- 2 ihalesinde, Denizli firması Ecogreen Enerji Holding A.Ş., 39 kuruşla verdiği teklifle kazandı.

    Firma ve Bakanlık yetkilileri sözleşmeyi imzaladı

    Ecogreen Yönetim Kurulu Üyesi Cem Göçmen, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Arif Keskin ve Güneş Enerjisi Grup Başkanı Ali Korkmaz, Denizli firmasının YEKA GES-4 Niğde Bor-2 ihalesiyle almaya hak kazandığı 100 MWe enerji üretecek güneş enerji santralinin sözleşmesini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ömer Erdem ile karşılıklı olarak imzaladı.

    Niğde Bor-2 güneş enerji santralinin sözleşmesi imzalandı #1

    "Yatırımlara devam edeceğiz"

    Firma olarak çok kısa süre içerisinde Türkiye’nin en önemli yenilenebilir enerji şirketlerinden birisi haline geldiklerine dikkat çeken şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, bütün çalışma arkadaşlarını kutlayarak "Enerjimizi doğadan, gücümüzü bu topraklardan alıyor ve yine bu topraklara yatırım yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Güneş enerji santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

    Niğde Bor-2 güneş enerji santralinin sözleşmesi imzalandı #2


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