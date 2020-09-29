Niğde’de 20 çeşit elma üretilip, 20 ülkeye ihraç ediliyor

Niğde, elma üretimi ile tanınan bir ilimiz. Kentte mevcut bahçeleri yenileyerek ve sayısını artırarak, daha fazla ve kaliteli ürün almak hedefleniyor.

Niğde'de 230 bin dekar alanda üretimi yapılan 20 çeşit elma türünün hasadı başladı. Bu ürünlerde kalite ve aroma bakımından pazarlama sıkıntısı yaşanmıyor.

Elma üretimiyle Türkiye’de üçüncü sırada yer alan kentte bu yıl ürünlerde 450 bin ton rekolte bekleniyor.

ELMALAR 20 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kentte 230 bin dekar alanda, başta Starking, Golden, Amasya, Granny Smith ve Gala türü olmak üzere 20 çeşit elma üretimi yapıldığını kaydetti. Amasya türü elma üretiminde Niğde'nin Türkiye'de ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Baş, ürünlerin 20 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

“YÜKSEK KALİTELİ ELMA ÜRETİYORUZ”

Genç bahçelerin devreye girmesiyle ileride üretimin daha da artacağını ve kentin Türkiye sıralamasında daha ileri noktalara geleceği dile getiren Baş, şunları söyledi:

"Ürünlerimizin kalitesi ve aroması nedeniyle pazar sıkıntısı çekmiyoruz. Bu yıl 450 bin ton rekolte beklentimiz var. Yüksek kaliteli elma üretimi yapmamızdan dolayı ilimizde üretilen elmaların çoğunluğu Hindistan, Çin tarafından başlayıp Avrupa, Amerika’ya varana kadar farklı noktalara ilimizdeki elmaları pazarlıyoruz. Bu sebeple ilimizde elmanın daha verimli ve daha kaliteli olacağını umut ediyoruz."