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    Nihat Pakdil: Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı yok

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık sayısının yeterli olduğu bildirildi.
    • 06.07.2022 - 13:41
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    Nihat Pakdil: Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı yok

    Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlıkların geçen yıldan daha fazla sayıda olması bekleniyor. Bir önceki yıl koronavirüs salgınının etkisi yaşandığından yoğunluğun bu yıla kayacağı hesaplanmıştı.

    Kurbanlıkların yüzde 80'si satıldı

    AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, bir açıklama yaparak bu aşamada Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirterek, "Kurban Bayramı'na daha 2 günümüz var. Son günlerde satışlar daha da yoğunlaşır ama yetiştiricilerimiz şu anda kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade ettiler." dedi.

    Nihat Pakdil, Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde, söz konusu tesisin, kurban ibadetinin yerine getirilmesi için uygun bir yer olduğunu söyledi.

    Kurbanlık satış noktaları denetleniyor

    Tüm illerdeki kurbanlık satış noktalarının denetlendiğini dile getiren Pakdil, kurbanlıkların sağlığı açısından sıkıntı olmadığını, vatandaşların kurbanlık işlemlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini bildirdi.

    Pakdil, özellikle büyükbaş hayvanların küpeli olması gerektiğine dikkati çekerek, küpe sayesinde vatandaşların, hayvanların aşılanma durumu ve geldikleri yere ilişkin bilgilere ulaşabileceklerini ifade etti.

    Nihat Pakdil: Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı yok #1

    "Fazlasıyla hayvanımız mevcut"

    Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirten Pakdil, "Fazlasıyla hayvanımız mevcut. Kurban sonrasına yönelik olarak da eğer yetiştiricilerimizin satamadığı hayvanlar söz konusu olursa Et ve Süt Kurumu marifetiyle onları değerlendirme imkanı var. Kurumumuz bu konuda hazırlıklıdır." diye konuştu.

    Kurbanlık sahiplerine çevre uyarısı

    Kurbanlık kesimi sırasında çevrenin kirletilmemesi konusunda uyarılarda da bulunan Pakdil, kurbanlıklara ait atıkların sokaklara bırakılmaması ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

    Pakdil, kesimin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizerek, kurban derisinin de iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini anlattı.

    Vatandaşlara kesimhanelerden yararlanmalarını öneren Pakdil, bu yerlerde gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

    Tesisteki yetiştiricilerle de sohbet eden Pakdil, Hayvan Kayıt Sistemi'nden (TÜRKVET) küpe sorgulaması da yaptı.


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