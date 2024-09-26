Nihat Zeybekci: Enflasyonla mücadelede seferberlik başlayacak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, ekim ayında enflasyonla mücadelede üretim seferberlik başlatılacağını duyurdu.

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İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında Zonguldak'ta il bilgilendirme sunumu toplantısına katıldı.

Burada konuşan Nihat Zeybekci, enflasyonla mücadelede parasal sıkılaşmanın ilk adım olduğunu, kalıcı çözümün ise üretimi artırmak olduğunu belirtti.

Zeybekci, Türkiye'de parasal sıkılaşmanın ardından ekim ayı itibariyle üretim ve yatırımların hızla artacağı bir üretim seferberliğin sürecin başlayacağını açıkladı.

Toplantının ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile iş insanları toplantısında konuşan Zeybekci, Türkiye'nin tüm dünya ile birlikte farklı bir ekonomi ortamından geçtiğine dikkat çekti. "Işık göründü diyelim" şeklinde konuşan Zeybekci, tüketimdeki daralmanın yavaş yavaş tüketimdeki genişlemeye doğru geçeceğinin görüldüğünü aktardı.

"ÜRETİM ARTMALI"

Enflasyonla mücadele yönteminin üretimi arttırmak olduğunu ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

Parasal sıkılaşma. Ben bunu hiçbir zaman için ekonomik programı olarak görmüyorum. Öyle de dillendirmiyorum. Buna bir parasal tedbir. Parasal sıkılaşma olarak görüyorum. Çünkü enflasyonla mücadelelerde yapılması gereken bu parasal sıkılaşma şu demektir. Talebe. Yani insanlara elindeki parayla ürün veya tüketim talebinde bulunma o parayı gel finans piyasalarında değerlendir. Onu da cazip hale getirdik. Yani paranın talebe gitmesini engellemek. Ama şu bir gerçektir ki hiçbir talep yok edilemez. Talep sadece ertelenir.

"ATILMASI GEREKEN İLK ADIM PARASAL SIKILAŞMAYDI"

Atılması gereken ilk adım parasal sıkılaşmaydı. Bu adımı, bu tedbiri sonuna kadar destekliyoruz. Ama bu parasal tedbirlerin ekonomi programına dönüşmesi için enflasyonla gerçek mücadele ve tek mücadele yöntemi, üretimi arttırmaktır. Arzı artırmaktır. Raftaki bir tezgah malı arttırmadığınız sürece enflasyonla gerçek anlamda mücadeleyi yapamazsınız ve başaramazsınız. Bu da Türkiye için bu süreçte hemen derhal de behemehal bir üretim seferberliği bir yapısal reformlar seferberliği şeklinde bir süreç başlayacak. Bunu da göreceksiniz.

"DERHAL SEFERBERLİK BAŞLATACAĞIZ"

Ekim ayı itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında seferberlik başlatılacağının altını çizen Zeybekci, şu bilgileri verdi:

En kısa sürede Türkiye'de hemen sonuç alacağımız noktalardaki bugün enflasyon sepetinin en ağırlıklı merkezi gıda enflasyonudur. Yüzde yirmi altılar seviyesinde. Sepetin yüzde 26'sı altısı gıdadan oluşuyor. Derhal Türkiye'nin Türkiye olarak burada çok hızlı sonuç alacağımız yatırımlarla ilgili de bir seferberlik başlatacağız. Şu andaki parasal tedbirlerin arkasında biz üretimle ilgili bölümleri de eklediğimiz zaman yatırımlarla ilgili o seferberliği başlattığımız zaman enflasyonla ilgili çok kalıcı sonuçları hızlı bir şekilde almaya başladığımızı da göreceğiz zaten.

"BİR YIL SONRA ENFLASYONDA 20'Lİ RAKAMLAR KONUŞULACAK"

Önümüzdeki sene bugünlerde Türkiye'de hem üretim seferberliğinin başladığı hem de enflasyonla ilgili yüzde 20'li rakamların konuşulmaya başladığı günleri göreceğiz. Bugünlerde yani önümüzdeki sene bugünlerde. Bu programdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu programdan asla dönüş olmayacak. Genel itibariyle de yatırımlarla ilgili dediğim gibi çok önemli projelerimiz ve önemli faaliyetler sürüyor.

"2026 İTİBARİYLE KARBON NÖTR, KARBON SIFIR ÖNLEMLERİ GELECEK"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak sürdürülebilirlik programına hazırlık yaptıklarına dikkat çeken Zeybekci, şöyle konuştu:

Yeni bir hazırlığımız var. Sürdürülebilirlik. Yani 2026'dan itibaren tüm dünyada, özellikle Avrupa'da başlamak üzere sınırlar çok daha farklılaşacak. Ticaret farklılaşacak. Karbon nötr, karbon sıfır diye çok farklı önlemler gelecek. Biz bunlara tarife dışı engeller diyoruz. Yani ürünün şu ürünün üzerinde ne kadar karbon bedeli varsa siz ülke olarak bununla ilgili artısını yerine koyup da onun nötrleştirmediyseniz bunu satarken üzerinde karbon vergisi olacak. Onun için biz de şimdi mesela sürdürülebilirlikle ilgili bir çalışma yapıyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)