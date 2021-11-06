Nijerya'da 11 milyon kişi insani yardıma muhtaç

BM, Nijerya'da terör ve silahlı çetelerin saldırıları nedeniyle 11 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

Nijerya, bir Afrika ülkesi olarak koronavirüs salgınından çok etkilendi. Ekonomisi sarsıntı geçiren ülkede yaşanan terör olayları da ülkedeki insanları zor durumda bıraktı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, Abuja'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Zirvesi sırasında Benue Eyaleti Valisi Samuel Ortom ile bir araya geldi.

BM'NİN 2020 KÜRESEL TERÖRİZM ENDEKSİ'NDE NİJERYA 3’ÜNCÜ SIRADA

Kallon, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, BM'nin 2020 Küresel Terörizm Endeksi'nde Nijerya'nın küresel terörizmde ülkeler olarak Afganistan ve Irak'tan sonra 3'üncü sırada yer aldığını belirtti.

Nijerya'nın farklı bölgelerinde çeşitli güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu işaret eden Kallon, "Çoban-çiftçi çatışmaları, Boko Haram, Niger Delta İntikamcılar ve Terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden oldu." dedi.

TERÖR VE SİLAHLI ÇETELERİN SALDIRILARI NEDENİYLE NİJERYA’DA 11 MİLYON KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ

Kallon, terör ve silahlı çetelerin saldırıları nedeniyle ülke çapında 11 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.