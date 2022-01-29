Nijerya'da 7 BM kuruluşu vergi kaçırmakla suçlanıyor

Birleşmiş Milletler, insani yardım için bulunduğu Nijerya'da yaptığı bölgesel yardımlar için vergi muafiyeti olmamasına rağmen vergi kaçırmakla suçlandı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın etkili olduğu Borno Eyaleti İç Gelir Servisi (BO-IRS), Birleşmiş Milletler'in (BM) 7 kurumunu vergi kaçakçılığıyla suçladığını açıkladı.

VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANAN BM KURUMLARI LİSTELENDİ

BO-IRS tarafından yapılan açıklamada, vergi kaçakçılığıyla suçlanan 7 kurumun Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olduğu belirtildi.

TÜZEL KİŞİLER VERGİDEN MUAF, YEREL PROJELER DEĞİL

Açıklamada, BM sisteminin operasyonlarını düzenleyen uluslararası yasaların onları tüzel kişilik olarak vergi ödemekten muaf tutmasına rağmen, özellikle yerel personelleri ve sözleşme ortakları için geçerli olmadığı kaydedildi.

BO-IRS Başkanı Mohammad Alkali, yaptığı açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) gibi BM kurumlarının bu yasalara uyduğunu belirtti.

NİJERYA'DA KİTLESEL ŞİDDET EYLEMLERİNDEN CAN KAYBI 20 BİNİ GEÇTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

BM, BÖLGEDE İNSANİ YARDIM İÇİN VAR

Bölgede artan saldırıları nedeniyle BM'nin farklı kurumları insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.