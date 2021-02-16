Nijerya'da yıllık enflasyon son 33 ayın en yükseğinde

Afrika kıtasının petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'da yıllık enflasyon, gıda ve diğer kişisel tüketim ürünlerindeki fiyat artışı sonucu ocakta yüzde 16,47'ya yükseldi.

Tüm dünyada olduğu gibi Nijerya ekonomisi de koronavirüsten etkilendi.

Nijerya İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon geçen ay yüzde 16,47 oldu.

NBS'ye göre, enflasyonun son 33 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasında; özellikle ekmek, tahıl, patates, yağ, et, balık, elektrik ve akaryakıt fiyatları etkili oldu.

GIDA ÜRÜNLERİNİN PAHALI OLMASI NEDENİYLE KARA SINIRLARI AÇILDI

Bir yılı aşkın süredir sınırların kapalı olduğu Nijerya'da hükümet, gıda ürünlerinin pahalı olması nedeniyle bir süre önce kara sınırlarını açtığını duyurmuştu.

12 SAATTEN FAZLA ELEKTRİK ALAN HANELERDEKİ ELEKTRİK FİYATI DA YÜZDE 80 ARTTI

Nijerya'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına 5 kez zam yapılırken, 1 Eylül 2020'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatı da yüzde 80 artırıldı.