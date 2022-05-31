Nisan ayı dış ticaret dengesi açıklandı

TÜİK, nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın yüzde 24,6, ithalatın ise yüzde 35 artığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı dış ticaret dengesi verisini açıkladı. Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 24,6, ithalat yüzde 35 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 35 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 21,6, ithalat yüzde 40,2 arttı



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 83 milyar 531 milyon dolar, ithalat yüzde 40,2 artarak 116 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti.