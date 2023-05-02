Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı İhracat nisan ayında yüzde 17,2 düşüşle 19 milyar 315 milyon dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık dönemdeki ihracat ise yüzde 4,9 artışla 251,7 milyar dolara yükseldi.

ensonhaber.com

İhracat nisan ayında yüzde 17,2 düşüşle 19 milyar 315 milyon dolar olarak gerçekleşirken aynı ayda ithalat yüzde 4,5 düşüşle 28 milyar 162 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde ihracat yüzde 3 azalarak 80 milyar 874 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 43,9 arttı

Nisanda dış ticaret açığı yüzde 43,9 artışla 8,85 milyar dolar oldu. Ocak-nisan döneminde ihracat yuzde 3 azalarak 80 milyar 874 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık dönemdeki ihracat arttı

Son 12 aylık dönemdeki ihracat ise yüzde 4,9 artışla 251,7 milyar dolara yükseldi.

İhracat rakamlarını TİM başkanı Gültepe açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, nisan ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Gültepe, nisanın küresel ve ulusal ölçekli gelişmelerin ihracata olumsuz yansımalarının hissedildiği bir ay olduğunu söyleyerek açıklamasında şunları kaydetti:

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre Nisan’ı 19,3 milyar dolar ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 eksideyiz. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 4,9 artışla 251,7 milyar dolara ulaşırken, Ocak-Nisan dönemini ise yüzde 3 kayıpla 80,9 milyar dolarla kapattık.

"İhracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi"

Geçen ay ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi. İlk beşteki diğer sektörlerimiz 2,4 milyar dolarla kimya, 1,5 milyar dolarla hazır giyim, 1,2 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,1 milyar dolarla çelik şeklinde sıralandı. Hububat, zeytin ve zeytinyağı, savunma ve havacılık, yaş meyve-sebze, tütün ve fındık ihracatımızda geçen ay artış kaydettik.

"14 ilimiz ihracatını artırdı"

14 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan ilk beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Geçen ay bin 449 firmamız ihracat ailesine katıldı. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 artışla 1,56 dolara yükseldi.

"Nisan ayında 217 ülkeye ihracat gerçekleştirildi"

Nisan ayında 217 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Gültepe, 81 ülkeye ihracatta artış kaydedildiğini vurguladı.

"Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke Almanya"

Gültepe, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin ise Almanya, ABD, Irak, İtalya ve İngiltere şeklinde sıralandığını Suudi Arabistan ve Kazakistan’a ihracatta dikkat çekici artışlar kaydedildiğinin altını çizdi.

"Parite etkisi sebebiyle 972 milyon dolarlık bir kaybımız var"

Paritenin de uzun bir aradan sonra ihracata pozitif yansıdığını bildiren Gültepe, “Nisan ayında parite etkisi 152 milyon dolarlık artı değer sağladı. Ancak yıl başından bu yana parite etkisi sebebiyle 972 milyon dolarlık bir kaybımız var.” dedi.

"Küresel pazarlarda devam eden parasal sıkılaşma politikaları nedeniyle talepte durgunluk devam etti"

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası gelişmelerin ihracata olumsuz yansımalarını hissettiği bir dönemden geçtiğini anlatan Gültepe, Avrupa ve ABD gibi küresel pazarlarda devam eden parasal sıkılaşma politikaları nedeniyle talepte durgunluğun devam ettiğini hatırlattı. Maliyet artışlarının küresel pazarlardaki rekabetçiliği olumsuz etkilediğini vurgulayan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü;

Maliyet artışları kurdaki artışın çok üzerine çıktı. Bu nedenle rekabetçiliğimizi kaybetmeye başladık. Müşterilerimiz hem bizim fiyat tutturamamamız hem de düşen lojistik fiyatlarının etkisiyle alımlarını rakip ülkelere kaydırmaya başladılar. Her zaman söylediğimiz gibi kurun en az enflasyon kadar artması gerekiyor ki Türk ihracatçısı rekabetçiliğini koruyabilsin. Yoksa pazar kaybetmeye devam ederiz. Kaybettiğimiz müşterileri tekrar kazanmak ise yıllarımızı alabilir.

"Yüksek enerji kullanan sektörlerde maliyetler düştü"

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yılbaşından bu yana yapılan indirimler, özellikle yüksek enerji kullanan sektörlerde maliyetlerin düşürülmesinde ihracatçımızın elini rahatlattı.

"Deprem illerinde toparlanma devam ediyor"