Nisan ayı imalat kapasite kullanım oranı arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını aktardı.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde yaşandı.
Araştırmaya 1.718 iş yeri yanıt verdi
2023 yılı Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.718 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.