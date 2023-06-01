Nisan ayı imalat kapasite kullanım oranı arttı: 53,1 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI açıklandı. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi nisanda 53,1’e yükseldi.

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PMI verisi, imalatın o ay aldığı ivmeyi ve üretimdeki gelişmeyi ifade ediyor. Eşik değer 50'nin üzerinde ise olumlu bir gelişme yaşandığı anlamına geliyor.

Mart’ta 52,6 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisan ayında 53,1 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay eşik değer 50'nin üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğünü gösterdi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi nisanda 53,1 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay eşik değer 50'nin üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğünü gösterdi.

Yaşanan güçlü iyileşme aynı zamanda son bir yıla yakın dönemin en belirgin düzeyinde gerçekleşti.

Almanya’da üretim artışı ivme kazandı

Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı Almanya’da üretim artışı ivme kazanarak nisanda son bir yılın en yüksek hızına ulaştı. Birleşik Krallık ve ABD’de de benzer şekilde büyüme son bir yılın en yüksek seviyesinde oldu. Hollanda ve Polonya’da üretim düştü. BAE ve Katar’da büyüme güçlü seyrederken, Çin’de toparlanma devam etti. Rusya’da da üretim iyileşme kaydetti.

Almanya, Birleşik Krallık ve ABD’de son bir yılın en iyi performansı

Yüzde 9’luk payıyla Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim artışı ivme kazanarak nisanda son bir yılın en yüksek hızına ulaştı ve bu yılın başındaki yavaşlamanın ardından iyileşmeye işaret etti. Benzer şekilde, Birleşik Krallık’ta büyüme hızı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşırken ABD’de ise ekonomik aktivite 11 ayın en güçlü artışını gerçekleştirdi.