Nisan ayı imalat sanayi PMI açıklandı

Türkiye nisan ayı imalat sanayi PMI verileri, hafif düşüşle 49,2 olarak paylaşıldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) S&P Global tarafından derlenen nisan ayı satın alma yöneticileri endeksi açıklandı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, nisanda hafif düşüşle 49,2 olarak kaydedildi.

İmalat sektöründe yavaşlama

İmalat sektörünün art arda ikinci ay ivme kaybettiğine işaret etti. Nisanda önceki aya göre daha ılımlı seyretmekle birlikte yavaşlama eğilimi beşinci aya ulaştı.

Talep yetersizliği, fiyat yönlü baskılar ve Ukrayna’daki savaş, üretimde azalışa yol açan faktörler olarak öne çıktı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI nisan ayı raporuna göre ise takip edilen 10 sektörden sadece dördü üretimini artırdı. Ancak bu sayı geçen yılın kasım ayından beri en yüksek düzeye çıktı.

En güçlü büyüme giyim ve deri ürünlerinde

Ağaç ve kağıt ürünleri ile elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe üretim toparlanırken en güçlü büyüme giyim ve deri ürünlerinde gerçekleşti. En keskin yavaşlama ise metalik olmayan mineral ürünlerde yaşandı.