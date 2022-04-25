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- Nisan ayı kapasite kullanım oranı açıklandı
Nisan ayı kapasite kullanım oranı açıklandı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 10:08
- Güncelleme : 25.04.2022 - 10:46
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı kapasite kullanım oranını yayınladı.
Kapasite kullanım oranı 0,5 puan arttı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesine geldi.