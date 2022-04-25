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    Nisan ayı kapasite kullanım oranı açıklandı

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 10:46
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    Nisan ayı kapasite kullanım oranı açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı kapasite kullanım oranını yayınladı.

    Kapasite kullanım oranı 0,5 puan arttı

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

    Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesine geldi.

    KKO

    Nisan ayı kapasite kullanım oranı açıklandı #2


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