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Nisan ayı konut fiyat endeksi arttı
2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 127, reel olarak ise yüzde 34,9 oranında arttı.
- 16.06.2022 - 14:33
- Güncelleme : 16.06.2022 - 14:36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksini (KFE) açıklandı.
Nisan ayı konut fiyat endeksi 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 127, reel olarak ise yüzde 34,9 oranında artış gösterdi.
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