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Nisan ayı konut fiyat endeksi arttı

Nisan ayı konut fiyat endeksi arttı

2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 127, reel olarak ise yüzde 34,9 oranında arttı.