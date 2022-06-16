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    Nisan ayı konut fiyat endeksi arttı

    2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 127, reel olarak ise yüzde 34,9 oranında arttı.
    • 16.06.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 14:36
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    Nisan ayı konut fiyat endeksi arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksini (KFE) açıklandı.

    Nisan ayı konut fiyat endeksi 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 127, reel olarak ise yüzde 34,9 oranında artış gösterdi.

    Konut fiyat endeksi

    Konut fiyat endeksi

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