Nisan ayı reel kesim güven endeksi 1,2 puan arttı

2022 yılı Nisan ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı reel kesim güven endeksi (RKGE) verilerini yayınlandı.

2022 yılı Nisan ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleştirirken endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Gelecek üç aydaki spariş miktarı değerlendirmesi endeksi azaltan etken oldu

Anket sonuçlarında ayrıca, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 107,7 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi martta 116 iken nisanda 119,4 değerine ulaştı.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar alt endeksi yüzde 2,2, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,8, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 4,6 artış gösterdi.

İnşaat sektörü güven endeksi yükselişe geçti

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 81 iken nisanda 83,5 oldu.İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksinde yüzde 4,9, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde de yüzde 1,3 artış görüldü.