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    Nisan ayı yaşlı ile engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı

    ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nisan ayında 1 milyar 488 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını açıkladı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 10:59
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    Nisan ayı yaşlı ile engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamada bulundu.

    Nisan ayı içerisinde yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

    BU AY 1 MİLYAR 488 MİLYON TL

    Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda nisan ayında 1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Nisan ayı yaşlı ile engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı #1

    9 NİSAN’A KADAR HESAPLARA YATIRILACAK

    Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

    Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının 9 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağının bilgisini verdi.


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