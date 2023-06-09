Nisan ayına ait ödemeler dengesi beklentisi belli oldu Nisan ayına ait ödemeler dengesi, 12 Haziran Pazartesi günü açıklanacak. Veri açıklanmadan önce düzenlenen anketlerden ödemeler dengesinin 4,47 milyar dolar açık vermesi beklentisi çıktı.

AA

Önemli veriler açıklanmadan önce analistlere tahminleri sorularak, tahminlerin ortalaması alınıyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Nisan 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 4 milyar dolar ile 5 milyar 400 milyon dolar arasında yer aldı.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler de cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Marttaki veri 4 milyar 484 milyon dolar açık olmuştu

Cari işlemler hesabı, Mart 2023'te 4 milyar 484 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 54 milyar 221 milyon dolar olmuştu.