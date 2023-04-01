Nisan ayına ilişkin elektrik tarifeleri belirlendi Elektrik faturalarında yüzde 15 indirime gidileceği açıklanmıştı. EPDK da bu doğrultuda elektrikte meskenden, ticarethaneye kadar tüm abone gruplarının 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan tarifelerini açıkladı.

AA Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), genel olarak indirim müjdesi verilen elektrik tarifelerindeki düzenlemeyi gerçekleştirdi. Kurum, son durumla ilgili faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayınladı. Tüm abone gruplarında yüzde 15 indirim Buna göre, tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidildi. Mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı 133,7261 kuruş İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 133,7261 kuruş oldu. Yüksek kademede yer alan meskenlerin kilovatsaat başı 198,7345 kuruş Yeri karara göre, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 198,7345 kuruş oldu. İlk kademedeki ticarethanede elektriğin kilovatsaat fiyatı, 232,8404 kuruş İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 232,8404 kuruş oldu. Yüksek kademedeki ticarethanede elektriğin kilovatsaat fiyatı, 309,1899 kuruş EPK'nin nisan ayı için verdiği kararla birlikte yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 309,1899 kuruş olarak belirlendi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik kilovatsaat fiyatı 308,5326 kuruş Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5326 kuruş olması kararlaştırıldı. Yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlendi. Gözden Kaçmasın EPDK 2022 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını yayınladı Haberin Detayları Elektrik faturası rahatlıyor! EPDK fiyatları düşürdü Haberin Detayları