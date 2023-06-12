Nisan ayı ödemeler dengesi açıklandı Merkez Bankası'nın açıkladığı nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon ABD doları açık verdi.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon ABD doları açık kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 480 milyon ABD doları açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 16 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 915 milyon ABD doları seviyesinde yaşandı. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 198 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 292 milyon ABD doları ve 11 milyon ABD doları net çıkış kaydedildi.

Beklenti 4,47 milyar açıktı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4 milyar 470 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 784 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 1 milyar 204 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 37 milyon ABD doları ve 6 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü..

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 159 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 190 milyon ABD doları ve 800 milyon ABD doları net geri ödeme yapıldı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 7 milyon ABD doları net azalış kaydedildi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 302 milyon ABD doları net artış, Türk lirası cinsinden 160 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 142 milyon ABD doları net artış yaşandı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 289 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 22 milyon ABD doları ve 107 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirildi.

Resmi rezervler

Resmi rezervlerde bu ay 8.163 milyon ABD doları net azalış oldu.