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    Nisan ayında 1.144 yatırım teşvik belgesi verildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği teşvik listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 13.06.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 09:32
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    Nisan ayında 1.144 yatırım teşvik belgesi verildi

    Yatırım teşvik belgesi verilen işletmelerin sayısı, Türk ekonomisinin geliştiğinin bir göstergesi olarak öne çıkarken aynı zamanda istihdam için de itici güç oluşturuyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın nisanda verdiği 1.144 yatırım teşvik belgesinin yer aldığı "yatırım teşvik belgesi listesi", Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Belge toplam değeri 32,5 milyar lira

    AA'nın haberine göre, yatırım teşvik belgesi alan projelerin yatırım tutarı 32 milyar 552 milyon 89 bin 76 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 176 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

    45 yatırım teşvik belgesi iptal

    Öte yandan, sabit yatırım tutarı 838 milyon 151 bin 758 lira olan ve 3 bin 599 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 45 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.
    Bu dönemde 288 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 7 milyar 233 milyon 825 bin 371 lira, istihdam edilenlerin sayısı 17 bin 579 oldu.

    Nisan ayında 1.144 yatırım teşvik belgesi verildi #1

    Tutarıyla öne çıkan yatırımlar

    • Nisanda en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 51 milyon lira ile Türkiye Şise ve Cam AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yıllık 630 bin tonluk cam üretimi için yatırım yapacak.
    • Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verilen teşvik belgesi, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 1 milyar 63 milyon liralık yatırımı, yıllık 9,5 milyon lcd TV vb. ürünler ve yıllık 270 elektrikli araç şarj istasyonu üretimini kapsıyor.
    • Etlik Görüntüleme Hizmetleri AŞ de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki 2,2 milyon hastaya yönelik görüntüleme hizmetleri için 821,6 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

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