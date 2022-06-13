Nisan ayında 1.144 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği teşvik listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yatırım teşvik belgesi verilen işletmelerin sayısı, Türk ekonomisinin geliştiğinin bir göstergesi olarak öne çıkarken aynı zamanda istihdam için de itici güç oluşturuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın nisanda verdiği 1.144 yatırım teşvik belgesinin yer aldığı "yatırım teşvik belgesi listesi", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Belge toplam değeri 32,5 milyar lira

AA'nın haberine göre, yatırım teşvik belgesi alan projelerin yatırım tutarı 32 milyar 552 milyon 89 bin 76 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 176 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

45 yatırım teşvik belgesi iptal

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 838 milyon 151 bin 758 lira olan ve 3 bin 599 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 45 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 288 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 7 milyar 233 milyon 825 bin 371 lira, istihdam edilenlerin sayısı 17 bin 579 oldu.

Tutarıyla öne çıkan yatırımlar