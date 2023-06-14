Nisan ayında içme sütü üretimi azaldı TÜİK, aylık olarak açıkladığı verilere göre süt üretiminin gözler önüne sermeye devam ediyor. Veriler, aylık bazda süt üretiminin yüzde 11,6 azaldığı yönünde.

ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, mart ayında 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi, nisan ayında yüzde 11,6 azalarak 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti.

Açıklamada, deprem felaketinden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri/bilgi elde edilememesi nedeniyle, istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalar yapıldığı ve uygulamalara ilişkin detayların 'Metaveri' bölümünde yer aldığı belirtildi.

Toplanan inek sütü miktarı nisan ayında yüzde 3,5 azaldı

TÜİK verilerine göre, mart ayında 911 bin 760 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisan ayında yüzde 3,5 azalarak 879 bin 602 ton oldu.

Toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,4; ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

İçme sütü üretimi de nisan ayında yüzde 11,6 azaldı

Mart ayında 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi de nisan ayında yüzde 11,6 azalarak 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti. İçme sütü üretim miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7'lik bir artışı ifade etti.

Ayran üretimi

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 19,6, inek peyniri üretimi yüzde 2 artarken; yoğurt üretimi yüzde 7,1 ve tereyağı üretimi yüzde 16,5 azaldı.

Tereyağı üretimi

Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 8,2, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 ve ayran üretimi yüzde 5,6 artarken; yoğurt üretimi yüzde 0,1 ve tereyağı üretimi yüzde 23,4 azaldı.