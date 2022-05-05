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    Nisan ayında ihracat rekor kırdı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, nisan ayında ihracatın yüzde 24,6 arttığını ve 23,4 milyar dolar elde edildiğini aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 12:34
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    Nisan ayında ihracat rekor kırdı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayı dış ticaret rakamlarını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte düzenlenen bir basın toplantısı ile aktardı.

    Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı

    Dünyada artan enflasyon ve yükselen maliyetlerin dış ticareti etkilediğini belirten Bakan Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.

    İthalat artışı enerji temelli

    Nisan ayı ithalatı ise yüzde 35 oranında artışla 29,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakan Muş, dış ticaret rakamlarını verirken "2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33,2 milyar dolarlık ithalat artışının 20,7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğalgaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklandı." şeklinde açıklama yaptı.

    Nisan ayında ihracat rekor kırdı #1

    Dış ticaret hacmi yüzde 30,1 artış gösterdi

    Nisan ayında dış ticaret hacmi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükseldi.

    İhracatta 250 milyon dolarlık hedefe doğra ilerleniliyor

    İhracatta 250 milyar dolarlık hedef daha önce açıklanmıştı. Mart ayında aylık ihracat yüzde 19,8 artmış, 22,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı gerçekleştirilmişti. İhracat ocak ve şubat aylarından sonra martta da aylık rekor kırmıştı. Bugün açıklanan nisan ayı ihracat rakamları ile ihracat rekoru üst üste dördüncü ayına taşınmış ve hedefe daha çok yaklaşılmış oldu.


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