Nisan ayında kartla yapılan ödemeler yüzde 72 arttı

BKM verilerine göre; kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 117 milyar liraya çıktı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayı sonunda Türkiye’de 78 milyon 700 bin adet kredi kartı, 141.1 milyon adet banka kartı ve 47 milyon 800 bin adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2020 yılının Nisan ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 42'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 267 milyon 600 bin adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 117 milyar lira oldu.

İNTERNETTEN KARTLARLA YAPILAN ÖDEME TUTARI YÜZDE 83 ARTIŞ GÖSTERDİ

İnternetten kartlı ödeme tutarı nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artarak 29 milyar lirayı geçti. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 24 oldu. Yani her 4 lira kartlı ödemeden 1 lirası internetten gerçekleşti.

İNTERNETTEN KARTLARLA YAPILAN HER 5 LİRA ÖDEMENİN 1 LİRASI ELEKTRONİK EŞYA SEKTÖRÜNDE GÖRÜLDÜ

İnternetten kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde en fazla ödeme tutarının 5 milyar 600 milyon lira ile elektronik eşya sektöründe olduğu görülüyor. Elektronik eşya sektörünün, internetten kartlarla yapılan tüm ödemeler (29 milyar 200 milyon lira) içindeki payı ise yüzde 19 oldu. İnternetten kartlarla yapılan her 5 lira ödemenin 1 lirası bu sektörde görüldü.

NİSAN AYINDA TEMASSIZ ÖDEME ADEDİ GEÇEN YILIN 3 KATINA ULAŞTI

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 350 liraya çıkartıldı. Nisan ayındaki temassız ödeme adedinin 2020 yılının aynı dönemine göre 3 katına ulaşmış olması da temassız ödemenin her geçen gün daha çok tercih edildiğini ortaya koydu.

HER 4 İŞ YERİNİN 3'ÜNDE TEMASSIZ ÖDEME KABUL EDİLİYOR

Temassız ödemeler sadece kart kullanıcılarına değil iş yeri sahiplerine de büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcı tarafındaki yaygınlaşmayla beraber iş yeri tarafında da temassız dönüşüm hızla devam ederken bugün her 4 terminalden 3'ünde temassız ödeme yapılabiliyor. En çok temassız işlem yapılan iş yerlerinin ise sırasıyla market-gıda, yemek, akaryakıt ve sağlık/kozmetik sektörlerinde yer aldığı görülüyor.