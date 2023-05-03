Nisan enflasyonu 16 ayın en düşük seviyesine indi TÜİK'in açıkladığı enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 2,39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜİK'in açıklamasına göre, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

Beklentilerin de altında gelen nisan ayı enflasyonuna en büyük katkıyı; yıllık bazda en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı ile aylık bazda yüzde -1,47 ile konut artış hızı verdi.

Yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi

Enflasyonun nisanda aylık bazda yüzde 2,39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e gerilemesi piyasalarda yankı buldu.

Dünya enflasyonla mücadele ediyor

Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen gıda ve enerji fiyatları dünyada enflasyonu körükledi.

Türkiye, bu etkinin dışında 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremle mücadele etti.

Ancak üst üste alınan tedbirler ve enerjide dışı bağımlılığı bitiren adımların baz etkisi, enflasyonu nisan ayında yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyeye indirdi.

"Enflasyonun düşüşü devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere yetkililer de bu düşüş ivmesinin devam edeceğini vurguluyor.

Enflasyon rakamları nereden nerelere geldi?

Enflasyonun en tepe noktası 2022 yılının 10. ayında yüzde 85,51 ile görüldü. Bu tarihten sonra da düşüş trendine girildi.

2023 Nisan'da enflasyon yıllık yüzde 43,68 ve aylık yüzde 2,39 oldu.

2023 Mart'ta enflasyon yıllık yüzde 50,51 ve aylık yüzde 2,29 oldu.

2023 Şubat'ta enflasyon yıllık yüzde 55,18 ve aylık yüzde 3,15 oldu.

2023 Ocak'ta enflasyon yıllık yüzde 57,68 ve aylık yüzde 6,65 oldu.

2022 Aralık'ta enflasyon yıllık yüzde 64,27 ve aylık yüzde 1,18 oldu.

2022 Kasım'da enflasyon yıllık yüzde 84,39 ve aylık yüzde 2,88 oldu.

2022 Ekim'de enflasyon yıllık yüzde 85,51 ve aylık yüzde 3,54 oldu.