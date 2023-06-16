Nisan sonunda, kısa vadeli dış borç stoku arttı Merkez Bankası, Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri yayınlandı. Nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 161,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında artışla 161,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,6 oranında artarak 66,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 oranında artarak 55,3 milyar ABD doları düzeyinde yaşandı.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,3 oranında artarak 11,4 milyar ABD doları seviyesine geldi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,4 oranında azalarak 21,5 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,5 oranında artışla 17,2 milyar ABD doları oldu.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 23,7 oranında artışla 16,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu

2023 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,7’si ABD doları, yüzde 25,8’i euro, yüzde 11'i TL ve yüzde 17,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2023 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 202,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.