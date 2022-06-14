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    Nisanda 1,59 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

    TÜİK nisan ayına ait tavuk eti ve tavuk yumurtası üretimi hakkındaki verileri paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 10:32
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    Nisanda 1,59 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

    Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK), Nisan 2022 tarihli Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini aktardı. Buna göre, tavuk eti üretimi 199 bin 200 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,59 milyar adet olarak gerçekleşti.

    Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, tavuk eti üretimi yüzde 4,7 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5, hindi eti üretimi yüzde 7,9 azaldı.

    Yıllık tavuk yumurtası üretimi düştü

    Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, hindi eti üretimi yüzde 11,8, tavuk eti üretimi yüzde 8,7 artarken; tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

    Nisanda 1,59 milyar adet tavuk yumurtası üretildi #1

    Tavuk eti üretimi nisanda azaldı

    Bir önceki ay 202 bin 938 ton olan tavuk eti üretimi nisan ayında yüzde 1,8 azalarak 199 bin 200 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 653 milyon 693 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında yüzde 4 azalarak 1 milyar 587 milyon 961 bin adet oldu.

    Nisanda 1,59 milyar adet tavuk yumurtası üretildi #2


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