Nisanda en fazla ihracat kimyevi maddelerde yaşandı

Bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı ihracatını rekorla açıkladı. İhraç edilen ürünlere bakıldığında nisanda en fazla ihracatın kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleştiği saptandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşen ihracat, 3 milyar 314 milyon 414 bin dolara imza atarken, ikinci sırayı 2 milyar 744 milyon 92 bin dolarla otomotiv endüstrisi aldı. En fazla ihracat yapılan üçüncü sektör, 2 milyar 41 milyon 674 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü oldu.

Gemi ve yat, ihracat hacmini en çok artıran sektör oldu

Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 80,9 ile gemi ve yat hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Toplam ihracatın yüzde 75,9'u sanayi grubunda

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,9'unu oluşturan sanayi grubunda yüzde 25,5 artışla 17 milyar 741 milyon 156 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 17,6 yükselişle 2 milyar 765 milyon 387 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3 pay alan madencilik grubunda yüzde 26,6 artışla 705 milyon 744 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

AA'nın haberine göre, Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 2 milyar dolarla Almanya, 1,8 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

İstanbul yine en fazla ihracat gerçekleştirilen il oldu

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il ise sırasıyla 9,4 milyar dolarla İstanbul 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla İzmir şeklinde sıralandı.

Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,44 dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat yüzde 4 artarak 16,2 milyon ton oldu.

Türk Lirası ile ihracat yüzde 55 arttı

Türk Lirası ile açılan beyannamelere göre, 162 ülkeye toplam 8,7 milyar tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Nisan ayında Türk Lirası ile ihracat yüzde 55 arttı.