Nisanda fiyatı en fazla artan: Kara yoluyla yolcu taşımacılığı TÜİK bugün nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Paylaşılan verilere göre, nisanda fiyatı en fazla artan "kara yoluyla yolcu taşımacılığı", olurken fiyatı en çok düşen ise "sebze" olarak kayıtlara geçti.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon nisanda, aylık yüzde 3,18 artarak yıllık yüzde 69,80 oldu.

Tüketici fiyatları bazında nisan ayında en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü.

Nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 34,24 ile "kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı"nda gerçekleşti.

2024'te kara yolu şehirler arası yolcu taşımacılığını hava yolları biletleri izledi

TÜİK verilerine göre, geçen ay kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 17,69 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 13,57 ile kümes hayvanları eti izledi.

Fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,12 ile taze meyveler, yüzde 10,53 ile sigaralar ve yüzde 9,28 ile kuzu eti yer aldı.

Fiyatı en fazla düşen ürünler

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,48 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 1,17 ile margarin, yüzde 0,43 ile makarna çeşitleri takip etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)