Nisanda gıda enflasyonu genel enflasyonun altına düştü Enflasyonun artıran en önemli etmen olan gıdada fiyat artışının, açıklanan nisan ayı enflasyon verisinin gerisinde kaldığı görülüyor.

AA & Ensonhaber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) açıkladı.

Buna göre 2024 yılı Nisan ayında (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

Gıda enflasyonu yıllık enflasyonun altında

TÜİK'in nisan ayı verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 69,80 olurken, gıda enflasyonu ise yıllık yüzde 68,50 oldu.

Gıda enflasyonu aylık enflasyonun altında

Nisan ayı yıllık enflasyon yüzde 3,18 iken, gıda enflasyonu ise aylık yüzde 2,76 oldu.

Fiyatı en fazla düşenler gıda ürünleri oldu

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde gerçekleşti.

Yumurta fiyatları yüzde 6,48 geriledi

Bunu, yüzde 6,48 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 1,17 ile margarin, yüzde 0,43 ile makarna çeşitleri takip etti.