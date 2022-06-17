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    Nisanda kısa vadeli dış borç stoku arttı

    Merkez Bankası'nın verilerine göre açıklanan nisan ayı kısa vadeli dış borç, 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında artışla 133,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 10:22
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    Nisanda kısa vadeli dış borç stoku arttı

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre Türkiye, nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

    Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında artışla 133,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,3 oranında artarak 55,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 oranında artarak 48,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

     

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