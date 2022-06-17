Haberler

Ekonomi Haberleri

Nisanda kısa vadeli dış borç stoku arttı

Nisanda kısa vadeli dış borç stoku arttı

Merkez Bankası'nın verilerine göre açıklanan nisan ayı kısa vadeli dış borç, 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında artışla 133,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.