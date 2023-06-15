Nisanda, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, özel sektörün, yurt dışından sağladığı kredi borcunun verilerini ayrıntıları ile gözler önüne serdi.

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Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,1 milyar ABD doları azalarak 156,5 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar ABD doları azalarak 147,7 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 709 milyon ABD doları artarak 8,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 687 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar ABD doları azalışla 12,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 24 milyon ABD doları artmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,1 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 777 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 49 milyon ABD doları artışla 5,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 378 milyon ABD doları artışla 1,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,1 milyar ABD doları artarak 104,4 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 308 milyon ABD doları artarak 7,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında dolar öne çıktı

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 147,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59'unun ABD doları, yüzde 36,2’sinin e yüzde 2,3’ünün Türk Lirası ve yüzde 2,5’i ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 34,7’sinin ABD doları, yüzde 41,5’inin euro, yüzde 17,4’ünün Türk Lirası ve yüzde 6,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, nisan sonu itibarıyla, 147,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 33,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 66,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 8,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 25,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.