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    Nisanda sanayi üretiminin yüzde 8,3 artması bekleniyor

    Sanayi üretimi rakamları, Türk ekonomisi için önemli verilerin başında geliyor. Nisan ayı sanayi üretimi 13 Haziran'da açıklanacak. Veri öncesinde yapılan anketler, üretimde yükselme bekliyor.
    • 09.06.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:27
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    Nisanda sanayi üretiminin yüzde 8,3 artması bekleniyor

    Sanayi üretiminin artması o ülkenin ekonomisinin gelişmesine, dolayısı ile altyapının ve ihracatın da artışına işaret ediyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Nisan 2022 dönemi sanayi üretim endeksi öncesinde AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi yayınlandı.

    Sanayi üretiminin yüzde 8,3 artması bekleniyor

    Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını bekliyor.

    Nisanda sanayi üretiminin yüzde 8,3 artması bekleniyor #1

    Ankete 12 ekonomist katıldı

    AA Finans'ın yaptığı Nisan 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin artış beklentileri yüzde 6 ila yüzde 10,3 aralığında yer aldı.

    Ekonomistler, nisanda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,6 artacağını öngörüyor.


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