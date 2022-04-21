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- Nisanda tüketici güven endeksi 67,3 oldu
Nisanda tüketici güven endeksi 67,3 oldu
Tüketici güven endeksi nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı. Mart ayında 72,5 olan endeks, nisan ayında 67,3 olarak kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 21.04.2022 - 10:01
- Güncelleme : 21.04.2022 - 10:45
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı tüketici güven endeksini yayınladı.
Tüketici güveni yüzde 7,3 oranında azaldı
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı. Mart ayında 72,5 olan endeks, nisan ayında 67,3 oldu.