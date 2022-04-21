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Nisanda tüketici güven endeksi 67,3 oldu

Nisanda tüketici güven endeksi 67,3 oldu

Tüketici güven endeksi nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı. Mart ayında 72,5 olan endeks, nisan ayında 67,3 olarak kaydedildi.