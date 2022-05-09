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    Nisanda Türkiye'nin elektrik tüketimi yüzde 0,6 arttı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki verilere dayanarak nisan ayı elektrik tüketim ve üretim rakamları aktarıldı.
    • 09.05.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:54
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    Nisanda Türkiye'nin elektrik tüketimi yüzde 0,6 arttı

    Nisan ayında Türkiye'nin elektrik üretimi azaldı, tüketimi ve ithalatı artış gösterdi.

    Türkiye'nin elektrik tüketimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 25 milyon 760 bin 149 megavatsaat oldu.

    Günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 21 Nisan'da gerçekleşti

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 912 bin 312 megavatsaatle 21 Nisan'da, en düşük tüketim ise 723 bin 439 megavatsaatle 3 Nisan'da gerçekleşti.

    Nisanda elektrik üretimi yüzde 0,3 düştü

    Elektrik tüketimi, nisanda yıllık bazda yüzde 0,6 artarak 25 milyon 760 bin 149 megavatsaate yükselirken, üretim yüzde 0,3 düşerek 25 milyon 731 bin 355 bin megavatsaat oldu.

    elektrik

    Elektrik üretiminde hidroelektrik santralleri doğalgaz santrallerini geçti

    AA'nın haberine göre bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 18,7'si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 17,6'sı doğalgaz santrallerinden, yüzde 14,8'i ise akarsu santrallerinden sağlandı. Kar yağışı ve yağmurun etkisiyle dolan barajlar, nisan ayında gerçekleşen elektrik üretiminde doğalgaz kullanımının önüne geçti.

    Elektrik ihracatı yüzde 13,2 arttı

    Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 kattan fazla artarak 88 bin 771 megavatsaatten 370 bin 533 megavatsaate yükseldi.
    Söz konusu ayda elektrik ihracatı ise yüzde 13,2 artarak 341 bin 739 megavatsaat oldu. Geçen yılın nisan ayında 301 bin 744 megavatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

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