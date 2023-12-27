Noel tatili ve Fed'in faiz indirme olasılığı borsaya ilgiyi azalttı! BIST 100 endeksi, 7.282,21 puanda

Küresel borsalar ve dolayısıyla Borsa İstanbul, açıklanan verilerle jeopolitik olaylardan etkileniyor.
Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kaldı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını destekliyor.
Dün alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazancıyla 7.299,33 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 17,13 puan azalış ve yüzde 0,23 düşüşle 7.282,21 puandan başladı.
Yükseliş eğilimi sürdüremeyen bankacılık endeksi yüzde 0,4 ve holding endeksi yüzde 0,54 azalış kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla turizm kazandırdı
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.000 puanın destek, 7.300 ve 7.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Analistler, Borsa'daki yatırımların uzun vadede kazançlı olabileceğini hatırlatıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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