Noel ve yılbaşı hediye talebini yarı yarıya artırdı

Hediyeleşme kültürünün arttığı zamanlardan geçiyoruz. Bu da dünyada ve Türkiye'deki promosyon satışlarını artıran bir etken olarak önümüze çıkıyor.

Türkiye'deki üreticilerin yurt dışından aldığı Noel ve yılbaşı hediyelikleri talebinde geçen yıla göre yüzde 50 artış yaşandı.

Şirketlerin, kurumların ve tüketicilerin özel günler için hediye talebi her geçen gün artarken, bu alandaki ürünler de giderek çeşitleniyor.

Son yıllarda promosyonlarda elektronik ürünlerin ağırlığı artarken, dini bayramlarda klasik haline gelen hediyelerde ise çok fazla değişim gözlenmiyor.

Hristiyan aleminde hediyelik ürünlere talep arttı

Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel gecesi ve yılbaşı döneminde özellikle Hristiyan aleminde promosyon ve hediyelik ürünlere talep artıyor. Artan talep, Türk üreticilere ise siparişlerde yoğunluk olarak yansıyor.

Sektör temsilcileri, Noel ve yılbaşı döneminde yurt dışından artan hediyelik eşya talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

100'den fazla ülkeye promosyon ihracatı

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, Türkiye'nin son yıllarda promosyon sektöründe hızlı büyüme yakaladığını söyleyerek, Türkiye'nin başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere 100'den fazla ülkeye promosyon ihracatı gerçekleştirdiğini kaydederek, bu yıl promosyon ve hediyelik eşya ihracatının 3 milyar dolar olarak gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.

"İhracat tutarı 40 milyon dolar"

Mehmet Yücetürk, son yıllarda Noel ve yılbaşı döneminde promosyon talebinin sektör ortalamasının üzerinde arttığını belirterek, Christmas dönemi için genelde Noel Baba temalı tişört, atkı, bere, defter ve kupa bardak ile kar küresi talep edildiğini, sadece bu dönem için yapılan ihracat tutarının 40 milyon dolar civarında olduğunu anlattı.

Yücetürk, "Yılbaşı için ise ajanda, defter, seramik grubu ve tekstil grubu alanında ve geniş yelpazede hediyelik talebi var. Son dönemde yılbaşı hediyeleri arasında taşınabilir güç kaynağı (powerbank), usb ve ses bombası dediğimiz bluetoothlu taşınabilir hoparlörler revaçta. Christmas dünyanın her yerinde aynı ancak yılbaşı talebi değişebiliyor." şeklinde konuştu.

"İki aydır talepleri karşılamak adına 7/24 çalışıyoruz"

Hediyelik talebinin en çok Orta Doğu ve Balkan ülkelerinin yanı sıra Almanya, İngiltere ve Fransa'dan geldiğini aktaran Yücetürk, "Noel ve yılbaşı hediyeliklerini 100'den fazla ülkeye gönderiyoruz. Bu alandaki ihracatımızın geçen yıla göre yüzde 50 artarak 400 milyon doları aşmasını bekliyoruz. Son iki aydır talepleri karşılamak adına 7 gün 24 saat esasıyla 3 vardiya olarak çalışıyoruz. Ciddi bir talep var. Noel ve yılbaşı hediyeliklerinin yüzde 70'i son 3 ayda ihraç ediliyor." açıklamasında bulundu.

"Yılbaşı süslemeleri revaçta"

İstoç İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar da hem yılbaşı süslemeleri hem de hediyelik ve promosyon konusunda firmaların yoğun bir dönemde olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre, yapay yılbaşı ağacı, Noel çelengi, ağaç süslemeleri, aydınlatmalar ve kutlama aparatları gibi parçaların yurt dışından yoğun talep gördüğünü anlatan Acar, hediyelik kısmında da kupa, kalem, cüzdan, atkı, dekoratif eşya, ajanda gibi herkesin kullanabildiği ürünlerin ön plana çıktığını bildirdi.