Nohut ihracatı geçen yıl 77.7 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin nohut ihracatı, 2020'de 77 milyon 700 bin dolara ulaşarak, ithalatın yaklaşık 4,6 katına çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, leblebiden humusa kadar birçok üründe kullanılan nohutta artan üretim sayesinde ülke net ihracatçı konumuna geldi.

EN FAZLA İHRACAT PAKİSTAN'A

Nohutta son 5 yılda yaklaşık 322 milyon 908 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıl nohut ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 77 milyon 671 bin dolara yükseldi. 121 ülkeye yaklaşık 134 bin ton nohut ihraç edilirken en çok dış satım 14 milyon 643 bin dolarla Pakistan'a yapıldı. Bu ülkeyi İtalya ve Almanya da takip etti.

Nohutta son 5 yılda yaklaşık 318 milyon 831 bin dolarlık ithalat kayıtlara geçti. 2020'de ithalat bir önceki yıla göre yüzde 32,9 yükselerek 16 milyon 893 bin dolara çıktı. Meksika'dan 9 milyon 792 bin dolarlık nohut ithalatı yapılırken, bu ülkeyi 2 milyon 803 bin dolarla Hindistan izledi.

EN FAZLA NOHUT ÜRETİMİ ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ

Son 5 yılda yaklaşık 2 milyon 815 bin ton kuru nohut üretildi. Geçen sene 630 bin ton nohudun, 93 bin 476 tonu Ankara'da yetiştirildi. En fazla üretimin gerçekleştiği başkenti, 86 bin 417 tonla Yozgat ve 77 bin 687 tonla Kırşehir izledi.

"ÇİFTÇİYİ DESTEKLEYEN ALIM POLİTİKASI, NOHUT ÜRETİMİMİZİN ARTMASINI SAĞLADI"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'nin son dönemde nohutta, her yıl artan oranda net ihracatçı olduğunu söyledi.

Güldal, TMO'nun, 2018'de Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında bakliyat alımlarıyla görevlendirildiğini anımsatarak, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda TMO'nun uygulamaya koyduğu üretimi ve çiftçiyi destekleyen alım politikası, nohut üretimimizin artmasını sağladı. 2018 yılında üreticimizden 96 bin ton, 2019'da 234 bin ton ve 2020'de 6 bin ton nohut alımı yaptık. TMO olarak, 2019 yılında 22 bin ton nohudu ihraç ettik. 2020 yılında ise stoklarımızı salgın hastalık nedeniyle daha çok iç piyasa düzenlemesinde kullandık." dedi.