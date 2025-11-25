Abone ol: Google News

Nohut ithalatındaki gözetim uygulaması kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, nohut ithalatında gözetim uygulamasını kaldırdı. Yayımlanan tebliğ yarından itibaren geçerli olacak. İstanbul ve Ege İhracatçı Birlikleri kayıt merkezi olarak belirlendi.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 15:34
  • Ticaret Bakanlığı, nohut ithalatındaki gözetim uygulamasını kaldırdı.
  • Tebliğ, yarından itibaren yürürlüğe girecek ve İstanbul ile Ege İhracatçı Birlikleri kayıt merkezi olacak.
  • Nohut, kayda alınan eşya listesine eklendi.

Nohut (garbanzos) ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin tebliğin yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili tebliği, yarından itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nohut ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Bir diğer tebliğle de söz konusu ürün kayda alınan eşya listesine eklenerek, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon ile Ege İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri kayıt merkezi olarak yetkilendirildi.

